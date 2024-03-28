Что обсудили заместители глав МИД Азербайджана и России

Заместители министров иностранных дел России и Азербайджана Михаил Галузин и Эльнур Мамедов обсудили вопросы двусторонних отношений и перспективы нормализации между Баку и Ереваном . Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам их встречи в Москве.

"Были предметно рассмотрены состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений, - информировали в министерстве. - Обсуждены дальнейшие совместные шаги по реализации положений декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года".

Галузин и Мамедов затронули "ряд региональных и международных тем, включая текущее состояние дел на Южном Кавказе и перспективы армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России".

Как отметили в МИД РФ, встреча прошла "в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, соответствующей духу российско-азербайджанского союзничества и стратегического партнерства".