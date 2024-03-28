Адмирал НАТО: Россия не будет нападать

"Не думаю, что существует прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России простираются дальше Украины. Мы это знаем, поэтому альянс в целом должен стать более готовым", - сказал он.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, Сейчас нет признаков того, что Россия планирует вторжение в одну из стран НАТО, сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA.

На вопрос, считает ли НАТО угрозой, если Россия начнет поддерживать сепаратистов в одной из стран Балтии, Бауэр ответил, что согласно 3-й статье договора НАТО каждая страна должна быть способна защитить себя.

"Если что-то такое произойдет, то это ответственность соответствующей страны - позаботиться о безопасности. Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать. Конечно, если Латвия захочет начать консультации с другими странами-участницами, как это предусмотрено статьей 4, это возможно. Мы будем об этом говорить и договариваться, каким образом мы как альянс дальше будем действовать. Хочу отметить, что и кибердеятельность со стороны другого государства является достаточным поводом для приведения в действие статьи 5. Задействовать 5-ю статью можно не только в случае прямого нападения", — добавил Бауэр.

Адмирал также отметил, что не боится повторного избрания Дональда Трампа президентом США.