Ульвия Худиева, собкор 00:23

С каждым годом во всем мире углубляются последствия глобального изменения климата. По данным Института мировых ресурсов, 36 стран уже сегодня испытывают острую нехватку воды. К числу государств с ограниченными водными ресурсами относится и наша страна. К этой проблеме haqqin.az неоднократно обращался. И вот на днях советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Асад Ширинов заявил, что объем ресурсов поверхностных вод Азербайджана сократился с 30 миллиардов кубометров в 1960-1990 годах до 17 миллиардов в 2022 году. То есть практически вдвое.

На мероприятиях, связанных с бакинской «Неделей воды», в которой участвовали более ста экспертов и представителей компаний из 16 стран мира, Ширинов сообщил журналистам, что Азербайджан на данный момент располагает порядка восемью миллиардами кубометров подземных вод, часть которых находится на территории Карабаха. Эксперты, выступавшие на мероприятии в столице, отмечали, что в Азербайджане, как, впрочем, и в соседних Турции, Армении, Грузии и Иране, происходит снижение количества атмосферных осадков. Вследствие чего истощение водных ресурсов в странах Южного Кавказа наблюдается как в трансграничном, так и в местном масштабах. В результате истощение водных ресурсов, особенно в засушливые годы, а также падение основного расхода воды из внутренних рек и отток большей части в море без полного использования паводковых вод, как результат нерегулируемого стока, затрудняют обеспечение сельскохозяйственных угодий поливной водой.

Как не раз писал haqqin.az, уже несколько лет во многих регионах страны, включая Нефтчалу, Сальяны и Сабирабад, наблюдаются трудности с обеспечением питьевой и поливной водой, вследствие чего резко снизилась урожайность на посевных площадях. В прошлом сезоне, в частности, наблюдалось значительное снижение урожая хлопка. Как сообщил haqqin.az Ровшан Аббасов, эксперт по водным ресурсам, из-за глобального потепления повсеместно наблюдается серьезное сокращение водных ресурсов. И Азербайджану в этой связи следует начать разработку национальной адаптационной стратегии. «Она должна быть направлена на создание совместно с различными секторами водоустойчивой экономики, - считает эксперт. - Частью таких решений являются определение потерь воды в сельском хозяйстве, сокращение потерь воды, выращивание растений, устойчивых к изменениям климата, отказ от растений, требующих большого количества влаги, а также переход в сектор интенсивного производства».

По мнению Аббасова, Азербайджану следует усилить и так называемую «водную дипломатию», поскольку наша страна во многом зависит от трансграничных вод зарубежных государств. «Более 20 рек берут начало на территории соседних стран, и большинство из них загрязнены, - констатирует Аббасов. - И в этом плане водной дипломатии предстоит сделать очень много. В частности, беречь зимние пастбища, поскольку их охрана также является составляющей национального водного хозяйства». Фуад Насиров, представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, сообщил нашему сайту, что часть ресурсов подземных вод находится в Карабахе, уточнив, что водный потенциал территорий, освобожденных от оккупации, оценивается в 2,1 миллиарда кубометров, то есть примерно 20-25 процентов всех внутренних водных ресурсов. Для промышленности и сельского хозяйства страны они имеют особое значение. Насиров отметил, что объектам водного хозяйства, которые долгие годы оставались в зоне оккупации, был нанесен колоссальный ущерб. В настоящее время проводятся масштабные реставрационные и восстановительные работы для использования водного потенциала освобожденных территорий.