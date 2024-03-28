Милонов против Магомаева

На месте «Крокуса» должен быть православный храм! Любые попытки создать на месте трагедии магазин, концертный зал или мемориал — непозволительны! И даже хороший мемориал Муслиму Магомаеву - тоже. Об этом заявил депутат государственной думы России Виталий Милонов.

«Какой подвиг совершил Муслим Магомаев, кроме того, что спел песню? Да, он спел хорошую песню, которая была написана советским композитором и поэтом. Его личного подвига нет никакого, кроме того, что он был просто талантливым человеком. Кстати, достаточно со сложной личной судьбой. Нет, это должен быть храм, дом молитвы», - заявил российский парламентарий.