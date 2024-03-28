Американцы перестают бояться «красных линий» России

Риски эскалации войны, связанные с поставкой дальнобойных ракет ATACMS Украине, сегодня снизились по сравнению с тем, какими были раньше, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

Браун отметил, что сдержанный ответ России на серию недавних атак украинских беспилотников на территории россии позволил Пентагону скорректировать свой анализ эскалационного риска из-за отправки ATACMS.