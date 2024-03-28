Зеленский: Мы будем отступать

По его словам, без поддержки Вашингтона у Киева не будет противовоздушной обороны, ракет для зенитных комплексов Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут неуклонно отступать, если США не предоставят Киеву необходимую ему военную помощь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

«Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами. В частности, если у ВСУ не будет достаточного количества боеприпасов, останется только сокращать линию фронта», - подчеркнул глава Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что хочет использовать ракеты ATACMS-300 не для нападения на территорию России, а для ударов по аэродромам в Крыму, с которых РФ запускает самолеты с ракетами.

Он также отметил недовольство США ударами Киева по НПЗ и иным объектам энергетики РФ, однако, по его словам, Вашингтон не может ограничить использование Украиной оружия собственного производства.

«Россияне должны научиться жить без бензина, без дизельного топлива, без электричества — это справедливо», - резюмировал Зеленский.