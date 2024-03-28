Зеленский: Мы будем отступать
Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут неуклонно отступать, если США не предоставят Киеву необходимую ему военную помощь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.
По его словам, без поддержки Вашингтона у Киева не будет противовоздушной обороны, ракет для зенитных комплексов Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
«Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами. В частности, если у ВСУ не будет достаточного количества боеприпасов, останется только сокращать линию фронта», - подчеркнул глава Украины.
Кроме того, Зеленский заявил, что хочет использовать ракеты ATACMS-300 не для нападения на территорию России, а для ударов по аэродромам в Крыму, с которых РФ запускает самолеты с ракетами.
Он также отметил недовольство США ударами Киева по НПЗ и иным объектам энергетики РФ, однако, по его словам, Вашингтон не может ограничить использование Украиной оружия собственного производства.
«Россияне должны научиться жить без бензина, без дизельного топлива, без электричества — это справедливо», - резюмировал Зеленский.