Ага Гасымлы, собкор 00:53

Каспий беспрерывно мелеет, что грозит серьезными проблемами, связанными с изменением климата, ухудшением экологических условий, ущербом для экономики, судоходства и пр. По данным специалистов, ежегодно уровень воды в Каспии снижается на 23 сантиметра. Важно учесть и то, что в результате снижение уровня воды даже на один сантиметр обнажаются большие территории. В связи с чем существуют опасения, что еще до конца XXI века уровень Каспийского моря может упасть до 9-18 метров, вследствие чего оно потеряет почти треть своей площади.

С 2005 года уровень Каспия снизился на 1,7 метра, что привело к изменению его береговой линии, особенно в казахстанском секторе. За этот же период площадь водной поверхности уменьшилась более чем на 31 тысячу квадратных километров. Причем половина этой площади приходится на казахстанскую часть Каспия. Самый низкий уровень Каспийского моря был зафиксирован в 1977 году, составив почти минус 29 метров, что привело к переформированию береговых линий и опустыниванию прибрежных территорий. Следовательно, сегодня для обновления этого печального «рекорда» (а снижение уровня ниже 29,5 метра считается критическим для экосистемы и морского хозяйства прикаспийских стран) осталось всего 50 сантиметров! Напомним, что в 70-е годы ХХ века снижение уровня Каспия удалось остановить благодаря перекрытию залива Кара-Богаз-Гол на западном побережье Туркменистана. Но тогда было единое государство - СССР, в котором принимать решения такого масштаба было значительно проще. Теперь же, чтобы спасти Каспий, потребуется согласованное решение России, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана. Уровень воды на казахстанском побережье настолько критичен, что летом 2023 года в Мангистауской области был объявлен режим экологического ЧП и возникли проблемы с сходством в крупнейшем порту Казахстана - Актау, где Каспий отошел от береговой линии на 100-200 метров, а в северной части акимата – до нескольких километров. В результате были полностью прекращены каботажные перевозки между некоторыми портовыми городами Казахстана.

По мнению экологов, причины снижения уровня в Каспийском море носят антропогенный характер. Прежде всего, это чрезмерный забор воды в многочисленные водохранилища на реке Волга, являющейся основным источником воды в Каспии. Но это не все. На реке Урал, являющейся вторым по значимости источником Каспия, возведена еще одна дамба, забирающая воду для Ириклинского водохранилища в Башкортостане. По свидетельству экологов, при притоке 90 кубометров в секунду, необходимых для заполнения чаши Ириклинского водохранилища, отток обратно в реку Урал составляет всего 15 кубометров в секунду. К перечисленному следует добавить рост испарения Каспия, что также имеет антропогенные причины, связанные с теми же водохранилищами на Волге, Урале, Тереке, Куре и Араксе. Площадь и объем Каспийского моря сильно зависят от того, как меняются среднегодовые температуры на поверхности самого большого озера в мире, а также от количества воды, впадающей в Каспий из Волги, Урала и других рек.

Как пишут российские СМИ, над Дагестаном нависла угроза настоящей экологической катастрофы. Уровень воды в Каспийском море на побережье Дагестана стремительно снижается, рыбный промысел резко сходит на нет, корабли не могут зайти в дагестанский порт из-за обмеления… Каспий в этих местах обмелел настолько, что обнажился остов одного из кораблей флотилии императора Петра I, затонувший в 1717 году во время Каспийского похода. У порта Махачкала простаивают два танкера и несколько сухогрузов, осадка которых составляет более четырех метров. Потому что некогда шестиметровые глубины Каспия у побережья Дагестана стали сейчас трехметровыми. В северной части Каспия, где всегда было мелководье, вода отступила буквально на километры, нерестилища остались без воды, а промысловых пород рыб становится все меньше. Как сообщили корреспонденту haqqin.az в руководстве бакинского Приморского бульвара, в связи с обмелением Каспия была приостановлена работа прогулочных катеров.

Неутешительны и прогнозы экспертов, по которым море и дальше будет отходить от нынешней береговой линии. Видимо, администрации бульвара придется искать другую концепцию Приморского парка, являющегося сегодня своеобразной визитной карточкой столицы Азербайджана. Потому что процессы обмеления и восстановления экобаланса Каспийского моря в том случае, если пять прикаспийских стран примут соответствующие меры, могут занять десятилетия. Ибо в ближайшие десять-пятнадцать лет Каспийское море, как утверждает большинство экспертов, будет только отступать. Можно ли будет считать бакинский бульвар Приморским, если вода отступит от нынешней береговой линии еще на 100-150 метров? И что надлежит делать с бывшим морским дном, которое после оттока Каспийского моря станет сушей? На эти вопросы отвечают представители азербайджанской интеллигенции.

- Если море отойдет на сто и больше метров, то рискованно строить на освободившихся площадях какие-то крупные объекты - рестораны, развлекательные центры и пр. С моей точки зрения, оптимальный вариант — это посадить на них деревья, декоративные кустарники, продолжить таким образом первый ярус бульвара и ждать, как поведет себя Каспий дальше. А еще лучше - пригласить зарубежных специалистов, которые могут с высокой точностью определить, как далеко и в течение какого времени будет отступать море, а также сроки возможного восстановления уровня воды. Каспийское море имеет для Азербайджана особое экологическое, туристические, экономическое, культурное и хозяйственное значение. А потому подходить к этим вопросам следует с повышенной ответственностью.

- Мне кажется, прежде чем реагировать на отход моря и вкладывать миллионы в освоение новых территорий бульвара, необходимо, во-первых, подождать несколько лет для фиксации новой береговой линии, а во-вторых, использовать это время для проведения широких дискуссий со специалистами, а также обсуждений в обществе. И только потом, собрав самые разные идеи, можно на основе серии архитектурных конкурсов принимать оптимальное стратегическое решение. Считаю, что для Баку это шанс, который при правильном использовании может принести городу большую пользу. Не сомневаюсь лишь в одном: решение проблемы должно быть комплексным и рассчитанным на века. Тем более, если учесть острова Бакинской бухты, которые также следует использовать и в которые должен прийти город. Необходимо также проложить комбинированную трассу от Баилово до Зыха через остров Беюк-Зиря. Ну чем, скажите, не национальный «проект века» для нашей страны? Самое главное, на мой взгляд, ничего сейчас не предпринимать, кроме, естественно, очистки береговой линии от мусора, появившегося на месте отступившего Каспия. Могу лишь представить, как в последнее время «чешутся руки» у наших чиновников, мечтающих покрыть новые территории плиткой, которую уже неоднократно меняли на Приморском бульваре…

- Очень надеюсь, что прикаспийские государства найдут, как решить проблему нашего общего моря. На мой взгляд, в случае с обмелением Каспия следует органически подстроиться под природу. Считаю, что с этой точки зрения следует сохранить приморскую концепцию бакинского бульвара. На новой полосе суши можно провести озеленение, построить легкие открытые конструкции зонтичного типа, которые не будут жестко прикреплены к какому-то основанию. Кстати, закрытых конструкций достаточно много и на верхнем ярусе Приморского бульвара. Было бы также интересным решением построить на первой полосе очень популярные в мире искусственные лагуны, в которых можно купаться, заниматься каякингом, виндсерфингом, кататься на надувных досках... Наиболее известные лагуны построены в Риме, Милане, Тулузе, Будапеште, Праге и других уголках мира. Словом, создать на бывшем морском дне Приморского парка лагуны с соответствующей пляжной инфраструктурой – это один из вариантов. Кстати, идею рационального и эстетически продуманного освоения отвоеванных у моря территорий реально воплощает в жизнь зарегистрированная в США компания Crystal Lagoons, которая разработала технологию кристальных лагун, строительство и обслуживание которых обходится минимальными затратами, и реализовавшая по всему миру более 71 проекта «пляжей» с искусственными водоемами. Хочу напомнить, что в 70-е годы прошлого века, в период максимального снижения уровня Каспия, был объявлен всесоюзный конкурс на реконструкцию Приморского бульвара в Баку. Я тогда неоднократно общался с людьми, готовившими этот конкурс, и даже видел один вариант конкурсного проекта, висевший на стене мастерской моего учителя, прекрасного азербайджанского архитектора Арифа Аслана. Так вот, в этом проекте была идея создания на бульваре небольшой пляжной зоны с купальнями. На конкурсе был также представлен проект ныне покойного талантливого архитектора Кямала Касимова, в котором тоже были предусмотрены полукруглые лагуны с островками. Изменение уровня Каспия — это процесс, который занимает десятилетия. То есть мы располагаем достаточным временем, чтобы максимально к нему адаптироваться.

- Больше всего мне бы хотелось увидеть на новой бульварной зоне лесополосу. Ведь туда можно подвезти плодородную почву и объявить конкурс специалистов ландшафтного дизайна, чтобы создать здесь красивую зеленую зону, оазис в сердце мегаполиса. Там же можно построить парк аттракционов и развлечений. Хотя идеи могут быть разными, но, думаю, отказываться от концепции Приморского парка нельзя, поскольку природа все равно будет диктовать свои условия. Лично мне близка идея Приморского бульвара. Возможно, потому, что в детстве я видел, как он создавался. До того как Приморский бульвар обрел нынешний облик, на нем вплоть до Дома Советов была промышленная зона, ну а дальше в сторону Азнефти, условно говоря, терраса. Мы переходили от Девичьей башни бывшую улицу Сталина, ныне проспект Нефтяников, и там не было ни скамеек, ни газонов, ни деревьев, ни киосков… У берега громоздились пропитанные мазутом камни и обломки лодок. Правда, была пристань, так сказать, городская купальня с дощатыми помостами, с которых мальчишки прыгали в море... После строительства Приморского бульвара прибрежная зона преобразилась. Вся жизнь бакинцев была неразрывно связана с этим местом. На бульваре мы отдыхали, встречались, веселились, здесь проходили спортивные соревнования, фестивали, концерты, конкурсы танцев. Выпускники школ встречали на бульваре рассвет, в рестораны и кафе на набережной Каспия приводили иностранных гостей, здесь снимали кинофильмы и рекламные ролики… Кстати, у плакучих ив в «малой Венеции» были кафе, работавшие даже по ночам, в которых можно было вкусно поесть, выпить и отдохнуть. Для сурового быта советских времен это была реальная экзотика, которой искренне восхищались бакинцы и их гости…