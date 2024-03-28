Путин торопит. «Север-Юг» через Азербайджан о развитии ситуации
Андрей Белоусов, первый зампред правительства Российской Федерации, дал поручение профильным министерствам и ведомствам подготовить к маю 2024 года предложения по увеличению пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных и железных дорогах, морских портах и пунктах пропуска через государственную границу РФ, входящих в состав МТК "Север-Юг".
В экономической плоскости данная тема стала предметом обсуждения на встрече президент Владимира Путина с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.
Попробуем вслед за российскими профильными ведомствами взглянуть на то, как именно выглядит инфраструктура каспийских коммуникаций, использующих МТК «Север-Юг».
Множество субъектов и дефицит инфраструктуры
Согласно документу, изданному аппаратом вице-премьера Белоусого, ведомствам РФ требуется изучить проблемные вопросы при осуществлении международных грузовых перевозок на действующей инфраструктуре в тех странах, которые тяготеют к МТК "Север-Юг" – в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане, Иране и Индии. Результаты правительство должно получить до 31 мая.
Среди ведомств, которым поручено сделать анализ, значатся Министерства транспорта, экономического развития, сельского хозяйства, энергетики, промышленности и торговли, а также ФТС (федеральная таможенная служба) России и аналитический Центр при правительстве РФ.
Поручение Белоусова было сделано, в том числе, по итогам оперативного совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, состоявшегося 11 марта, сразу после визита российского премьера в Баку.
На этом совещании Мишустин в деталях изложил тематику двусторонней повестки с Азербайджаном: сотрудничество в энергетике и промышленности, а также в области транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и фармацевтики.
По словам Мишустина, он договорился с азербайджанским коллегой Али Асадовым усилить работу по совместным проектам и создать максимально благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций.
Но особое внимание переговорные группы уделили вопросам развития международного коридора "Север-Юг", а также его стыков с азербайджанским сегментом и другими коридорами на территории Азербайджана.
Отметим, что аналогичная повестка прозвучала и на встрече председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева с президентом Владимиром Путиным.
Российский экономический блок предпринимает энергичные шаги, чтобы качественно изменить экономическую ситуацию в пространстве СНГ/ЕАЭС. Предпочтение отдается развитию кооперационных связей и формированию региональных цепочек добавленной стоимости, совершенствованию транспортной инфраструктуры и логистики, а также созданию единой эффективной системы управления рисками в части таможенного контроля.
Российская таможня (ФТС) отчиталась об аппаратном перераспределении - почти 1.200 ее сотрудников были командированы на приоритетные направления в створе международных транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север – Юг", что в итоге позволило более оперативно оформлять возросшие товаропотоки.
Интерес бизнеса, то есть, получателей и отправителей грузов (а это, практически, все субъекты российской экономики, ведущие с 2022 года международную деятельность), ищут новые варианты и схемы логистики, позволяющие не столько обходить западные санкции, сколько находить новые рынки и новых партнёров.
Накануне трагедии в Концертном зале имени Муслима Магомаева, в расположенном рядом выставочном комплексе «Крокуса» проходила крупнейшая в России ежегодная выставка-конференция транспортной сферы TransRussia, на которой были представлены более 580 участников из 20 стран - ведущие российские и международные компании-операторы грузовых железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных перевозок, портовые операторы, представители терминалов и складов, экспедиторские компании, разработчики и поставщики IT-решений, таможенные брокеры, поставщики складского оборудования, страховые компании и компании, предоставляющие комплексные логистические услуги.
Со стороны Азербайджана в выставке участвовали семь компаний, среди них ADY Express, Absheron Logistics Center, Alliance Multimodal, One Touche Trade and Logistics.
Перечисленные компании, в особенности, ADY Express и Absheron Logistics Center (сухой порт Апшерон), являются ведущими перевозчики в коридоре МТК «Север-Юг». Железнодорожный терминал в поселке Локбатан Карадагского района (Absheron Logistics Center, оператор сухого порта Апшерон), позволяет переключаться напрямую с железнодорожного терминала на основные автодорожные маршруты Азербайджана и оперативно доставлять, а также собирать грузы отправителей и получателей по всей стране.
Как железная дорога Азербайджана вписывается в российскую инфраструктуру МТК «Север-Юг»?
В целом, в 2023 году по коридору (западный и восточный сегменты) было перевезено 12,5 миллиона тонн грузов. В экспортном плане речь идет о 9,7 миллионах тонн грузов, что на 7 процентов больше, чем годом раньше. Основные грузы МТК — это горюче-смазочные материалы, лесные и строительные грузы, зерно и чёрные металлы. РЖД уже разработало механизмы тарифных преференций.
На восточном, казахстано-туркменском сегменте, работает контейнерный сервис, частота которого доведена с одного до четырёх поездов в месяц – идущих из промышленных центров России до портов Ирана в Персидском заливе.
В настоящее время РЖД работает над проектом модернизации вагоноремонтного завода в туркменском городе Гызыларбат. Кроме того, подготовлены предложения по реализации регионального пассажирского экспресса Ашхабад-Аркадаг.
На стыке с западным, азербайджанским сегментом, ведутся проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на участке Дербент-Самур и погранпереходе Дербент. К концу 2027 года мощность этого участка планируется довести до 20 миллионов тонн в год.
Также до конца 2027 года правительством России запланирована модернизация целого ряда погранпереходов, входящих в створ МТК "Север-Юг". Это и морские, и железнодорожные, и автомобильные пункты пропуска (среди них Ново-Филя, Тагиркент-Казмаляр, Караузек, Махачкала, Дербент).
Развитие инфраструктуры МТК будет способствовать укреплению торгово-экономических связей с Азербайджаном, оптимизации транспортно-логистической системы, в том числе, расширению пропускной способности "Срединного коридора", который берет на себя российские перевозки в широтном направлении, в особенности, в плане реэкспорта российских грузов в ЕС через территорию Южного Кавказа.