Кипр обвинил Турцию

"Турки хотели бы создать проблемы, предпринимая собственные усилия [по доставке гуманитарных грузов в Газу]. Могу вам сказать, что за кулисами они пытались помешать нашим планам", - заявил Христодулидис в беседе с журналистами.

Накануне Турция отправила к сектору Газа судно почти с 3 тыс. тонн гуманитарных грузов. Отдельную акцию по доставке помощи в Газу и попытку прорыва морской блокады анклава готовит в сотрудничестве с некоторыми европейскими и региональными общественными организациями крупный турецкий гуманитарный фонд IHH. Как сообщили ранее корреспонденту ТАСС в Анкаре в руководстве этой организации, 14 апреля планируется направить четыре судна с гуманитарным грузом и около тысячи активистов. Акцию назвали "Новая "Флотилия свободы".

Именно в этих действиях турецкой стороны президент Кипра усматривает проблему. "Я хочу кое-что напомнить, и именно поэтому наши усилия выделяются: спустя 17 лет морская блокада Газы для судов, покидающих порт Ларнаки, снята", - сказал глава островного государства. "Итак, ясно, что любые другие усилия, особенно на данном этапе, направлены (поскольку они [турки] знают, что это невозможно) на создание более общих проблем. Это обычное поведение Турции", - резюмировал Христодулидис.