Кипр обвинил Турцию
Президент Кипра Никос Христодулидис считает, что Турция чинит препятствия реализации плана "Амальтея", предусматривающего доставку гуманитарной помощи для населения сектора Газа из Ларнаки по морскому коридору.
"Турки хотели бы создать проблемы, предпринимая собственные усилия [по доставке гуманитарных грузов в Газу]. Могу вам сказать, что за кулисами они пытались помешать нашим планам", - заявил Христодулидис в беседе с журналистами.
Накануне Турция отправила к сектору Газа судно почти с 3 тыс. тонн гуманитарных грузов. Отдельную акцию по доставке помощи в Газу и попытку прорыва морской блокады анклава готовит в сотрудничестве с некоторыми европейскими и региональными общественными организациями крупный турецкий гуманитарный фонд IHH. Как сообщили ранее корреспонденту ТАСС в Анкаре в руководстве этой организации, 14 апреля планируется направить четыре судна с гуманитарным грузом и около тысячи активистов. Акцию назвали "Новая "Флотилия свободы".
Именно в этих действиях турецкой стороны президент Кипра усматривает проблему. "Я хочу кое-что напомнить, и именно поэтому наши усилия выделяются: спустя 17 лет морская блокада Газы для судов, покидающих порт Ларнаки, снята", - сказал глава островного государства. "Итак, ясно, что любые другие усилия, особенно на данном этапе, направлены (поскольку они [турки] знают, что это невозможно) на создание более общих проблем. Это обычное поведение Турции", - резюмировал Христодулидис.