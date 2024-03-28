В Газе появятся арабские военные

Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе визита в Вашингтон договорился с США о создании в секторе Газа военного контингента, куда войдут военнослужащие из трех арабских стран, сообщает Ynet.

Отмечается, что главной целью контингента будет обеспечение безопасности конвоям гумпомощи и порта для ее поставок в сектор Газа. Издание подчеркивает, что, несмотря на отсутствие американских военнослужащих в этом контингенте, проектом будут руководить США.

Галант проинформировал премьера Нетаньяху о достигнутой договоренности.