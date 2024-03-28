Стамбул за кемалистов

Компания социальных опросов «Асал» объявила результаты последнего опроса общественного мнения перед выборами 31 марта. По результатам опроса, действующий мэр Стамбула от Республиканской народной партии Экрем Имамоглу опережает кандидата от ПСР Мурада Курума. Так, 43,3 процента участников заявили, что поддерживают Имамоглу, а 40,1 процента заявили, что поддерживают Курума.

Сообщается, что исламистская партия «Йениден Рефах» отозвала своего кандидата в Стамбуле и выдвинула Эрдогану три условия для поддержки ПСР. Председатель партии Фатих Эрбакан заявил, что если Эрдоган прекратит торговлю с Израилем, закроет израильский радиолокационный центр в Малатье и увеличит пенсии с 10 000 до 20 000 лир, он отзовет кандидата от своей партии.