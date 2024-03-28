ХАМАС и «Исламский джихад» о кабмине Палестины

Палестинские власти должны совершать любые политические шаги только после достижения всеобъемлющего национального консенсуса. С таким заявлением выступили в ходе встречи в Тегеране глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и генсек радикальной группировки «Исламский джихад» Зияд ан-Наххаля на фоне новостей о формировании нового палестинского правительства.

«Стороны подчеркнули, что не приемлют политические шаги, которые создавали бы в секторе Газа новые реалии, далекие от волеизъявления и устремлений палестинского народа. Любая подобного рода мера должна быть реализована исключительно в результате всеобъемлющего национального консенсуса», - приводит выдержки из коммюнике по итогам встречи официальный Telegram-канал ХАМАС.

Хания и ан-Наххаля выступили с таким заявлением на следующий день после того, как глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас утвердил состав нового правительства под руководством Мухаммеда Мустафы. Согласно программе нового кабмина, приоритетными задачами, которые он ставит перед собой, являются оказание помощи палестинским гражданам (прежде всего жителям сектора Газа), а также восстановление Газы и палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, пострадавших от действий израильских военных. После этого новое правительство планирует стимулировать развитие экономики путем вовлечения в нее большего числа женщин и молодых людей и сотрудничества с частным сектором, а также реформировать финансовую государственную систему, чтобы сделать ее более прозрачной и эффективной. Кроме того, готовятся институциональные реформы и преобразования, связанные с цифровизацией сферы госуслуг и изменениями судебной системы.