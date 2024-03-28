По словам правозащитницы, буквально наутро после теракта в «Крокус-холле», силовики начали серию ежесуточных рейдов и облав на строительные площадки, общежития, склады… Мигрантов задерживают в метро, на вокзалах, улицах и площадях городов.

«За два дня за юридической помощью к нам обратились почти четыре тысяч человек из Москвы, Петербурга, других городов, - рассказала Валентина Чупик. - От них требуют без составления протокола заплатить штраф за нарушение миграционных законов. В лучшем случае, мигранту называют номер банковской карты или велят отсканировать QR-код телефона, на который они обязаны перечислить деньги. Суммы, которые требуют с мигрантов, назначаются произвольно и колеблются в пределах от 500 до 20 тысяч рублей. Содержат мигрантов либо в камерах, в которых на шесть метрах заталкивают по 30 человек, либо во внутренних дворах отделений полиции, где их держат на холоде без еды, воды и туалетов… У всех поголовно отбирают мобильные телефоны, есть информация об избиениях и фальсификации дел (например, за нарушение миграционных законов или неподчинение сотрудникам полиции), предусматривающих депортацию из страны. Чтобы оправдать эти задержания, в полиции массово фальсифицируют дела о мелком хулиганстве. К примеру, за нецензурные выражения в общественном месте».

Как сказал в беседе с haqqın.az российский политолог Леонид Радзиховский, вследствие полицейских рейдов и проверок, часть мигрантов вернется на родину, а определенные число граждан Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, планировавших поработать в России, откажутся от своих планов.