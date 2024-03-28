Массовые задержания и аресты мигрантов в России что происходит? Чупик и Радзиховский комментируют для haqqin.az
Полицейские участки по всей России забиты мигрантами. Задержанных выходцев из стран Центральной Азии держат во дворах отделений полиции без еды, воды и туалета.
Об этом в беседе с корреспондентом haqqın.az сообщила правозащитница Валентина Чупик, директор Международной негосударственной некоммерческой организации TONG JAHONI, оказывающей мигрантам в России бесплатную правовую помощь.
По словам правозащитницы, буквально наутро после теракта в «Крокус-холле», силовики начали серию ежесуточных рейдов и облав на строительные площадки, общежития, склады… Мигрантов задерживают в метро, на вокзалах, улицах и площадях городов.
«За два дня за юридической помощью к нам обратились почти четыре тысяч человек из Москвы, Петербурга, других городов, - рассказала Валентина Чупик. - От них требуют без составления протокола заплатить штраф за нарушение миграционных законов. В лучшем случае, мигранту называют номер банковской карты или велят отсканировать QR-код телефона, на который они обязаны перечислить деньги. Суммы, которые требуют с мигрантов, назначаются произвольно и колеблются в пределах от 500 до 20 тысяч рублей. Содержат мигрантов либо в камерах, в которых на шесть метрах заталкивают по 30 человек, либо во внутренних дворах отделений полиции, где их держат на холоде без еды, воды и туалетов… У всех поголовно отбирают мобильные телефоны, есть информация об избиениях и фальсификации дел (например, за нарушение миграционных законов или неподчинение сотрудникам полиции), предусматривающих депортацию из страны. Чтобы оправдать эти задержания, в полиции массово фальсифицируют дела о мелком хулиганстве. К примеру, за нецензурные выражения в общественном месте».
Как сказал в беседе с haqqın.az российский политолог Леонид Радзиховский, вследствие полицейских рейдов и проверок, часть мигрантов вернется на родину, а определенные число граждан Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, планировавших поработать в России, откажутся от своих планов.
«Но не думаю, что в миграционной политике России произойдут значительные перемены, к примеру, введение визового режима со странами СНГ, - отметил Радзиховский. – Это, прежде всего, невыгодно самой РФ, остро нуждающейся в рабочей силе. В отличие от Европы, иностранные рабочие в России не получают пособия и не имеют привилегий, положенные мигрантам, выполняющим важную работу в строительстве, по уборке городов, в сфере услуг и пр. Так что, властям в Москве невыгодно прекращать или даже резко сокращать миграцию. Дело в том, что безработица в РФ равна нулю, идет борьба буквально за каждую пару рабочих рук. Потерять в такой ситуации миллионы трудовых мигрантов из Центральной Азии для России – роскошь совершенно непозволительная. Думаю, что вполне понятная напряженность, связанная с недавним терактом в Москве, через две-три недели уляжется, и ситуация с мигрантами вернется в прежнее русло».
По мнению эксперта, несмотря волну ненависти к таджикам, захлестнувшую после теракта в «Крокус-холле» некоторую часть российского общества, каких-то насильственных действий в отношении мигрантов, вроде погромов или травли, быть не должно.
«Если такие попытки будут предприняты, полиция станет их жестко пресекать, - уверен Леонид Радзиховский. - По этому поводу довольно ясно высказался президент Путин, подчеркнувший, что все националистические лозунги типа «Россия для русских» разрушительны, прежде всего, для самой России. Понятно, что после установки президента РФ, правоохранительные органы будут предельно жестко реагировать на любые попытки погромов или физических расправ над мигрантами из Центральной Азии».