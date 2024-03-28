В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленные город Лачин и село Забух.

30 марта очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Лачин, а также в село Забух Лачинского района. На этом этапе в Лачин возвращается 21 семья – 68 человек, в село Забух – четыре семьи (11 человек).

На данное время обеспечено постоянное проживание 472 семей, или 1 773 человека в городе Лачин и 215 семей, или 819 человек в селе Забух.