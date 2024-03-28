Европа закрыла небо для турецкой авиакомпании из-за связей с Россией

По его данным, Брюссель ввел такую меру в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России из-за Украины.

Ранее издание Airways Magazine сообщало, что Финляндия не разрешила Southwind Airlines полеты на свою территорию, поскольку местное авиационное агентство Traficom выявило нарушения европейского законодательства перевозчиком. По данным финских авиационных властей, контроль над авиакомпанией принадлежит не заявленным турецким физическим и юридическим лицам, а российским — они основали Southwind Airlines, а большая часть персонала и авиапарка были арендованы у российской Nordwind Airlines.

Небо ЕС для российских самолетов и авиакомпаний закрыто с февраля 2022 года после вторжения РФ в Украину. На такой шаг также пошли США, Канада, Великобритания, Австралия. Россия в ответ на эти меры закрыла воздушное пространство для авиаперевозчиков из 36 стран.