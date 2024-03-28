Офис Зеленского признал: Россияне активно продвигаются вперед

Российские войска активно продвигаются вперед, в то время как Украина не может решить проблему нехватки вооружения, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию Bild.

«Мы находимся в обороне, а они (россияне) оказывают давление. ...Они все больше и больше продвигаются вперед. В дополнение к этому мы наблюдаем, как они продолжают модернизироваться, укрепляться и мобилизовать пополнение», — сказал Подоляк.

По словам Подоляка, он не уверен, будет ли крупномасштабное наступление со стороны России: «Но они будут продолжать наступать, и без оружия мы не сможем разрушить их логистику снабжения».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью The Washington Post заявил, что ВСУ будут неуклонно отступать, если США не предоставят Киеву необходимую ему военную помощь. По его словам, без поддержки Вашингтона у Киева не будет противовоздушной обороны, ракет для зенитных комплексов Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 мм. «Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами», - подчеркнул глава Украины. По словам Зеленского, Киев потерял полгода, ожидая помощь от Запада, и «больше не может терять время».