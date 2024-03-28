У Украины нет выбора: Зеленский об атаках на российские НПЗ

«Реакция США на это не была позитивной», - заявил украинский лидер, но подчеркнул, что Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства. «Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что вы не можете», – добавил он.

Зеленский считает, что он сможет остановить российские атаки на энергосистему Украины, только заставив Россию заплатить аналогичную цену: «Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергетической системы, и россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это честно. Когда Россия прекратит эти шаги, мы остановимся».

Издание Financial Times ранее писало, что США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупреждая, что удары беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть.