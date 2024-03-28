Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, одной из наиболее распространенных в мире форм заботы о детях, потерявших в силу разных обстоятельств родителей, является модель «Опекунская семья», которая стала применяться в Азербайджане с прошлого года.

Процесс воспитания детей в атмосфере семьи играет определяющее значение в их духовном и физическом развитии. А потому возвращение в семьи детей, лишенных родительской опеки, а также меры поддержки для их дальнейшего развития в атмосфере родительской заботы являются важной составляющей социальной политики азербайджанского государства.

Речь идет об альтернативной модели, предусматривающей на основании соглашения временное размещение в семьи детей, потерявших родителей или лишенных родительской опеки. При этом процесс воспитания и развития в семейной среде находится под контролем государства.

Отрадно, что число детей, переданных в опекунские семьи, постепенно растет. В связи с этим между Министерством труда и социальной защиты населения и лицами, готовыми взять детей под свою опеку, в соответствии с законодательством подписывается договоры о передаче детей в опекунскую семью.

Из десяти детей, уже переданных в опекунские семьи, два мальчика и восемь девочек. Пятерым из них нет еще и шести лет, четверо детей в возрасте от семи до тринадцати лет, одному – больше четырнадцати. Двое в настоящее время живут в семьях в Баку, остальные - в регионах Азербайджана.

Важно отметить, что в рамках механизма социальной поддержки опекунских семей государство ежемесячно выдает им денежные пособия в размере:

- за ребенка в возрасте до 6 лет - 355 манатов (для детей с установленной инвалидностью - 395 манатов);

- за ребенка в возрасте от 7 до 13 лет - 375 манатов (для детей с установленной инвалидностью - 415 манатов);

- за подростка в возрасте от 14 до 18 лет - 395 манатов (для детей с установленной инвалидностью - 435 манатов).