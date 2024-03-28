Российские пограничники на границе с Азербайджаном по просьбе Пашиняна

Наблюдательные посты российских пограничников на границе Армении и Азербайджана размещены по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в интервью ереванскому порталу 24News заявил посол России Сергей Копыркин.

«Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году», - отметил Копыркин.

Посол добавил, что армянская сторона «так и не решилась узаконить в правовом плане размещение российских наблюдательных постов».