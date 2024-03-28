Российские атаки полностью разрушили одну из крупнейших ТЭЦ Украины

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полной — до значительной», — заявили в компании.

В результате российского обстрела 22 марта полностью разрушена Змиевская ТЭС — одна из крупнейших теплоэлектростанций Харьковской области. Об этом говорится в сообщении украинской энергетической компании «Центрэнерго».

На предприятии продолжается разбор завалов, доступа к большей части оборудования нет, отмечается в сообщении. Из-за этого нет возможности более точно определить масштаб повреждений и время, необходимое на восстановление.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что компании помогут в восстановлении ТЭС через доноров. «Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать», — сказал он.

Змиевская ТЭС расположена в поселке Слобожанское недалеко от города Змиев. По данным украинских СМИ, это была одна из самых больших электростанций в Харьковской области и одна из крупнейших тепловых электростанций в Украине. Проектная мощность станции — 2400 МВт.

В ночь на 22 марта российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Герман Галущенко назвал российский удар самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время, а глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий — крупнейшей с начала полномасштабной войны. В Харькове военные РФ нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры ракетами С-300/Х-22, город практически полностью остался без электричества и водоснабжения.