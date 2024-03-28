Всемирный почтовый союз высоко оценил достижения Зарифы Алиевой

В марте 2024 года Всемирный почтовый союз (ВПС) впервые запустил кампанию #WomenHistoryMonth и SheStamps. В кампании представлена филателистическая продукция, посвященная знаменитым и выдающимся женщинам со всего мира.

Информация, опубликованная на официальных страницах ВПС 29 марта, содержит подробную информацию о профессиональной деятельности выдающегося ученого-офтальмолога, внесшего важный вклад в развитие офтальмологии в Азербайджане.

Почтовая марка, использованная в кампании, была выпущена в 2018 году и посвящена 95-летию Зарифы ханум Алиевой.