Большинство израильтян хотели бы, чтобы выборы в Кнессет состоялись уже в 2024 году. Израильские «Детали» пишут, что таковы результаты опроса 13-го телеканала.

Так, за выборы в 2024 году высказался 51 процент опрошенных. Против — 38 процентов. 11 процентов опрошенных затруднились с ответом.

Идею немедленного создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября поддержали 57 процентов опрошенных, против — 30 процентов. 13 процентов ответили, что не знают.

Большинство опрошенных пессимистично настроены относительно результатов войны. Лишь 24 процента верят, что война покончит с ХАМАС. 61 процент ответили, что не верят. 15 процентов затруднились с ответом.

Мрачный прогноз большинства израильтян и по поводу событий на ливанской границе: 59 процентов считают, что ситуация на севере Израиля ухудшится. 23 процента полагают, что ситуация не изменится. 10 процентов затруднились с ответом. 8 процентов выразили оптимизм.