Закир Гасанов собрал военных в Центральном командном пункте

В совещании приняли участие заместители министров, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. Командиры воинских частей и соединений подключились к совещанию посредством видеосвязи.

В субботу, 30 марта под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Центральном командном пункте состоялось служебное совещание, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, погибших во имя территориальной целостности и независимости Азербайджана, жертв геноцида 31 марта.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, перед должностными лицами были поставлены задачи о поддержании высокого уровня боевой подготовки воинских частей, совершенствовании их служебно-боевой деятельности.

Закир Гасанов отметил важность дальнейшего повышения интенсивности учений и практических занятий, проводимых в соответствии с условиями реального боя, с применением принятого на вооружение современного оружия, техники и других боевых средств.

Министр обороны поручил уделить пристальное внимание сохранению здоровья личного состава, изучению личностно-психологических особенностей новобранцев, призванных с 1 по 30 апреля 2024 на срочную действительную военную службу по распоряжению президента Азербайджана, проявить чуткое отношение к процессу их адаптации и в плановом порядке провести проводы военнослужащих, завершивших срок службы.

Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой продолжаются работы по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, решению их нужд и проблем. Было особо подчеркнуто, что предоставление постоянного жилья военнослужащим, безупречно прослужившим 20 и более календарных лет, в целях обеспечения исполнения Указа главы государства «О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики» от 28 декабря 2011 года, воодушевило военнослужащих.

Отмечена важность регулярного доведения до сведения личного состава правил безопасности в повседневной служебной деятельности и строгого контроля за их соблюдением, а также проявления внимания к особенностям климатических условий при эксплуатации оружия, боевой и специальной техники.

Министр обороны поставил перед должностными лицами конкретные задачи, связанные с уделением особого внимания высокому уровню организации службы войск и идеологической работы, улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, а также принятию надлежащих мер по инженерному и медицинскому обеспечению.

Закир Гасанов дал указания о проведении поминальных и просветительских мероприятий в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.