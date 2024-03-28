В Германии предупредили о риске поражения Украины

Deutsche Welle передает, что в связи с этим Мерц еще раз призвал поставить Киеву ракеты большой дальности TAURUS.

Поражение Украины в ее оборонительной войне против РФ становится все более вероятным, заявил председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

Глава ХДС, по его словам, наблюдает за развитием ситуации в Украине «с растущей обеспокоенностью». РФ пока не достигла своих военных целей, однако «перевела свою экономику на военные рельсы и производит оружие и боеприпасы в объемах, намного превышающих нынешние потребности», сказал Мерц. Россия массированно вооружается и использует для этого гораздо больше оружия, чем для войны с Украиной.

«Крылатые ракеты TAURUS не панацея, однако они позволили бы Украине серьезно нарушить линии снабжения российской армии», - заявил политик, обосновывая необходимость поставок этих дальнобойных ракет Киеву. Мерц подчеркнул, что и производители TAURUS, и высокопоставленные офицеры Бундесвера заявляли: эти ракеты могут применяться без участия немецких военнослужащих. А значит, считает лидер ХДС, такие поставки не сделают Германию стороной конфликта, как того опасается канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Фридрих Мерц и ранее не раз призывал поставить Украине TAURUS. В середине января Бундестаг отверг проект резолюции о начале поставок Украине ракет TAURUS, внесенный фракцией ХДС/ХСС, - хотя и многие депутаты от партий правящей коалиции высказывались в поддержку передачи этого оружия Киеву.