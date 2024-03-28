Разведка Великобритании проанализировала удары Военно-воздушных сил Украины по Севастополю 24 марта 2024, одной из целей которых был центр связи Черноморского флота РФ. Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны.

В ведомстве отметили, что анализ спутниковых снимков показал, что одна конструкция здания получила повреждения, в частности, частично обрушилась крыша, еще два здания получили взрывные повреждения.