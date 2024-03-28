Последствия ударов Украины по российским кораблям фото
Разведка Великобритании проанализировала удары Военно-воздушных сил Украины по Севастополю 24 марта 2024, одной из целей которых был центр связи Черноморского флота РФ. Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны.
В ведомстве отметили, что анализ спутниковых снимков показал, что одна конструкция здания получила повреждения, в частности, частично обрушилась крыша, еще два здания получили взрывные повреждения.
«Два десантных корабля класса «Ропуха», танки и один разведывательный корабль класса «Юрий Иванов» также повреждены в результате этих ударов», – говорится в обзоре.
Ведомство отмечает, что из-за ударов такого характера российские суда большей стоимости, обычно использующие портовую инфраструктуру в Севастополе, были вынуждены передислоцироваться к другим портовым объектам дальше на восток: «Несмотря на попытки России ограничить свои потери, Украина продолжает демонстрировать успехи в уменьшении возможности Черноморского флота проектировать силу в регионе».