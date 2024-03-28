Баку о переговорах замглав МИД Азербайджана и России

В пятницу, 29 марта, в рамках рабочей поездки в Москву заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Согласно сообщению, на встрече были обсуждены аспекты двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии взаимовыгодного сотрудничества, а также о перспективных направлениях.

Стороны также рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных платформ.

В рамках визита были проведены встречи Э.Мамедова с представителями МИД России, отвечающими за вопросы международного права и отношения с латиноамериканским регионом, отмечается в сообщении.