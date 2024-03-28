В Армении прекратили обслуживание карт «Мир»

Банки Армении, участники национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), в ночь на 30 марта прекратили обслуживание российских карт «Мир». Информацию об этом ТАСС подтвердили в колл-центре системы.

То, что карту «Мир» перестали принимать армянские банки, подтверждают жители Еревана, которые ей пользуются.

Две недели назад в пресс-службе российской Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, что НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки - участники ArCa прекращают обслуживание карт «Мир». При этом работать с российскими картами в республике продолжит банк «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ), который обслуживает карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объеме.

23 февраля 2024 года Минфин США внес оператора платежной системы «Мир» АО «Национальная система платежных карт» в санкционный список.