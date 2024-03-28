Самвел Бабаян обижен на Пашиняна

Один из лидеров карабахских сепаратистов, в настоящее время проживающий в Армении Самвел Бабаян принял решение участвовать в качестве оппозиционера в общенациональных выборах, которые состоятся в Армении в 2026 году. Об этом пишет газета «Грапарак».

Издание утверждает, что Бабаян обижен на премьер-министра Никола Пашиняна, считая, что «его не оценили по достоинству».

По данным газеты, Бабаян тесно контактирует с экс-депутатом парламента Армении Арманом Бабаджаняном, и не исключено, что он примет участие в выборах.