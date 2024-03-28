В России предлагают казнить в Беларуси обвиняемых в теракте в «Крокусе»

«Я достаточно хорошо осведомлена о вашем законодательстве, в том числе о смертной казни, которая присутствует. В данном случае это убийство двух и более лиц, поэтому вы имеете ровно такое же право на суд над этими людьми, как и РФ. Я думаю, что по линии компетентных органов уже идет по этому поводу обсуждение», — сказала Бутина телеканалу «Беларусь 1».

Она добавила, что «…давайте еще подождем, посмотрим. Потому что переговоры ведутся»..

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека, еще 382 пострадали. Среди погибших не меньше трех белорусов. В России арестованы девять фигурантов дела, в том числе четверо обвиняемых в нападении.