Зеленский уволил своих советников и первого помощника

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Шефира с поста первого помощника главы государства. Документ опубликован на сайте украинского президента.

Шефир занимал должность первого помощника президента с 2019 года. Вместе с Зеленским он играл в команде КВН «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» и работал в студии «Квартал 95». Сергея Шефира называли одним из ближайших соратников украинского президента.

Зеленский также уволил троих внештатных советников президента — Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко.

Кроме того, уволены уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав военных Алена Вербицкая и уполномоченная по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.

С чем связаны отставки, не уточняется.

29 марта Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Незадолго до этого президент Украины уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Данилов будет послом Украины в Молдове.