Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 13:37

В ночь на пятницу, 29 марта, Израиль нанес авиаудар по аэропорту и оборонным заводам в городе Сафира, что на северо-западе провинции Алеппо. Его уже назвали «самой массированной атакой Израиля по Сирии за последние годы». Сафира – типичное сирийское захолустье. Любой, кто видел хоть один сирийский «город», за двумя-тремя исключениями, тот легко может представить себе и Сафира. Чем же он так привлек израильские ВВС, что они организовали на него «самую массированную атаку», причем предварительно отбомбив аэропорт и ряд объектов в Алеппо, столице провинции?

Ответ прост: именно в Сафире «Хезболла», при помощи иранского КСИР, куда же без него, разместила новый завод по производству ракет, которыми регулярно обстреливает Израиль. Сирийский город Сафира стал «ракетным сердцем» ливанской «Хезболлы». Впрочем, ее давно уже в регионе не называют ливанской. Проиранской – вот это будет правильнее и точнее. А значит, имеющей полное право размещать свои военные объекты на территории всех государств, от Сирии до Йемена, которые в Тегеране считают своей «Осью сопротивления». Сирийские СМИ сообщают о гибели в результате атаки 36 сирийских военнослужащих, шестерых боевиков «Хезболлы» и нескольких служащих иранских КСИР. Ракетное производство в Сафире разрушено. В аэропорту Алеппо взорван склад с только что поступившими из Ирана деталями для производства ракет. К тому же в эту «черную пятницу» на юге Ливана в результате атаки ударного беспилотника погиб Али Наим, который, по некоторым данным, был заместителем командира ракетных подразделений «Хезболлы».

Вчерашняя атака израильских ВВС, выполненная в ставшем уже классическом для них стиле, с тщательной доразведкой целей – кто-то же сообщил о грузе из Ирана, доставленном на склады в Алеппо, – и комплексно, по нескольким объектам с небольшим интервалом, нанесла серьезный ущерб ракетным возможностям «Хезболлы». Но было бы наивным ожидать, что эта «черная пятница» станет концом для них. Досадная неприятность, лишние материальные затраты, временное снижение активности обстрелов Израиля, что, впрочем, не факт, учитывая запасы ракет, накопленных на складах, – и не более того. О людских потерях и говорить не приходится, Иран, сирийцы и «Хезболла» их никогда особо не считали. Исходя в этом вопросе из принципа военных моряков Британской империи времен XIX века «у короля много!». Все это позволяет предположить, что через какое-то время ракетные атаки «Хезболлы» по израильской территории возобновятся. Но и Израиль не намерен отступать.