Израиль и «Хезболла» сыграли в пинг-понг наш комментарий
В ночь на пятницу, 29 марта, Израиль нанес авиаудар по аэропорту и оборонным заводам в городе Сафира, что на северо-западе провинции Алеппо. Его уже назвали «самой массированной атакой Израиля по Сирии за последние годы».
Сафира – типичное сирийское захолустье. Любой, кто видел хоть один сирийский «город», за двумя-тремя исключениями, тот легко может представить себе и Сафира. Чем же он так привлек израильские ВВС, что они организовали на него «самую массированную атаку», причем предварительно отбомбив аэропорт и ряд объектов в Алеппо, столице провинции?
Ответ прост: именно в Сафире «Хезболла», при помощи иранского КСИР, куда же без него, разместила новый завод по производству ракет, которыми регулярно обстреливает Израиль.
Сирийский город Сафира стал «ракетным сердцем» ливанской «Хезболлы». Впрочем, ее давно уже в регионе не называют ливанской. Проиранской – вот это будет правильнее и точнее. А значит, имеющей полное право размещать свои военные объекты на территории всех государств, от Сирии до Йемена, которые в Тегеране считают своей «Осью сопротивления».
Сирийские СМИ сообщают о гибели в результате атаки 36 сирийских военнослужащих, шестерых боевиков «Хезболлы» и нескольких служащих иранских КСИР. Ракетное производство в Сафире разрушено. В аэропорту Алеппо взорван склад с только что поступившими из Ирана деталями для производства ракет.
К тому же в эту «черную пятницу» на юге Ливана в результате атаки ударного беспилотника погиб Али Наим, который, по некоторым данным, был заместителем командира ракетных подразделений «Хезболлы».
Вчерашняя атака израильских ВВС, выполненная в ставшем уже классическом для них стиле, с тщательной доразведкой целей – кто-то же сообщил о грузе из Ирана, доставленном на склады в Алеппо, – и комплексно, по нескольким объектам с небольшим интервалом, нанесла серьезный ущерб ракетным возможностям «Хезболлы». Но было бы наивным ожидать, что эта «черная пятница» станет концом для них.
Досадная неприятность, лишние материальные затраты, временное снижение активности обстрелов Израиля, что, впрочем, не факт, учитывая запасы ракет, накопленных на складах, – и не более того. О людских потерях и говорить не приходится, Иран, сирийцы и «Хезболла» их никогда особо не считали. Исходя в этом вопросе из принципа военных моряков Британской империи времен XIX века «у короля много!».
Все это позволяет предположить, что через какое-то время ракетные атаки «Хезболлы» по израильской территории возобновятся. Но и Израиль не намерен отступать.
«Мы будем преследовать «Хезболлу» везде, где она действует, и мы будем наращивать давление и темпы атак», - заявил вчера министр обороны еврейского государства Йоав Галант. После чего пообещал еще больше операций в Ливане, Сирии и «других, более отдаленных местах».
Израильские военные прекрасно понимают, что точечные, пусть и эффективные, удары, вроде вчерашней «черной пятницы», особого значения в прекращении ракетных атак «Хезболлы» иметь не могут. Поэтому главная задача подобных атак – создать красные линии, обозначить для той же «Хезболлы», с какой интенсивностью она может обстреливать Израиль, в каком месте может разворачивать «ракетное» производство и тому подобное.
Эта игра между израильтянами и «Хезболлой» изрядно отдает цинизмом, поскольку построена на своеобразном «договорняке»: «Вы делаете вид, что атакуете, мы делаем вид, что вас за это наказываем». Но ничего иного в нынешних условиях сторонам и не остается. Поскольку альтернатива этому «договорняку» - полномасштабная война между Израилем и «Хезболлой». До полного уничтожения одной из сторон. Или – до нанесения одному из противников неприемлемого ущерба. А к этому пока ни в Израиле, ни в руководстве «Хезболлы» не готовы.