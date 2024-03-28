Шойгу требует от оборонпрома «пахать в три смены»

В ходе посещения предприятия холдинга «Технодинамика», которое занимается производством составных частей к авиационным и зенитным боеприпасам, снарядам РСЗО, гранатометам и патронным лентам, Шойгу призвал сотрудников работать в три смены. Он также потребовал наказать организации, по вине которых возникли задержки в строительстве новых объектов ОПК в Алтайском крае.

По его словам, власти выделили «огромные деньги» на производство. «Все напрягаются, делают все, для того, чтобы оборудование пришло сюда. А у вас на такое количество сотрудников, тут их больше тридцати стоит, три наладчика», — заявил Шойгу. «Вы должны пахать в три смены», — добавил российский министр, обращаясь к руководителю одному из проверяемых предприятий.

Шойгу во время совещания с руководством Минобороны и Минпромторга заявил, что в целом предприятия выполняют, а в ряде случаев и перевыполняют программу 2024 года.