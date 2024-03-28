Пострадавших при теракте в «Крокусе» стало больше

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадал 551 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МЧС России.

29 марта сообщалось, что в результате теракта пострадали 382 человека.

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)», — заявили в МЧС.

В медицинских службах уточнили ТАСС, что большинство пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

27 марта Следственный комитет сообщал, что получил 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате теракта в «Крокус Сити Холле».