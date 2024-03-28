Граждане Франции, Австралии и Новой Зеландии тайно проникли в депо Бакметро

Граждане Австралии, Новой Зеландии и Франции, находившиеся в Азербайджане в качестве туристов, тайно проникли в депо Бакинского метрополитена, где стоят поезда, разрисовали краской несколько вагонов, причинив тем самым ущерб имуществу. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно информации, их задержали сотрудники полиции. Сумма причиненного ущерба определена в 4 850 манатов.

В соответствии с законодательством, лица, умышленно причинившие ущерб государственному имуществу, будут привлечены к ответственности.