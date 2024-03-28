«Судя по всему, заложники здоровы... Инцидент, похоже, исчерпан», - пишет газета.

По данным местной газеты Gelderlander, в кафе в Эде, в котором произошел захват заложников, находились всего пять человек, среди которых, как предполагается, был и захватчик. Его увезли в наручниках.

Все удерживаемые в заложниках в кафе в нидерландском Эде освобождены, один подозреваемый задержан, сообщила полиция нидерландской провинции Гелдерланд.

* * * 14:14

Несколько человек взяты в заложники в городе Эде на востоке Нидерландов, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

На место происшествия направили специальные полицейские подразделения. Полиция эвакуировала жителей 150 домов вокруг места захвата заложников.

Вооружен ли захвативший заложников человек, неизвестно, уточняет NL Times. В полиции назвали ситуацию «достаточно серьезной». Издание отмечает, что в заложники взяли посетителей кафе.