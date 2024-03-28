Полиция освободила всех заложников в кафе в Нидерландах обновлено 16:08
Все удерживаемые в заложниках в кафе в нидерландском Эде освобождены, один подозреваемый задержан, сообщила полиция нидерландской провинции Гелдерланд.
По данным местной газеты Gelderlander, в кафе в Эде, в котором произошел захват заложников, находились всего пять человек, среди которых, как предполагается, был и захватчик. Его увезли в наручниках.
«Судя по всему, заложники здоровы... Инцидент, похоже, исчерпан», - пишет газета.
Grote inzet Dsi,Brandweer At ivm politieinzet in #Ede,er worden ook woningen ontruimt pic.twitter.com/ILWSI4GrH6— Brandweer-ambulance-politienieuws (@Brandweer2020) March 30, 2024
* * * 14:14
Несколько человек взяты в заложники в городе Эде на востоке Нидерландов, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
На место происшествия направили специальные полицейские подразделения. Полиция эвакуировала жителей 150 домов вокруг места захвата заложников.
Вооружен ли захвативший заложников человек, неизвестно, уточняет NL Times. В полиции назвали ситуацию «достаточно серьезной». Издание отмечает, что в заложники взяли посетителей кафе.