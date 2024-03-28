28 марта в прокуратуру Ходжалинского района поступила информация об обнаружении во время проводимых реставрационных и восстановительных работ недалеко от водохранилища в местности Галадереси освобожденного от оккупации города Ходжалы фрагментов костей и останков, предположительно принадлежащих человеку.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с поступившей информацией сотрудники ведомства были откомандированы на место происшествия. С участием сотрудников Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан был проведен осмотр места происшествия, произведена выемка обнаруженных фрагментов костей с целью проведения экспертизы и лабораторных исследований, а также другие необходимые процессуальные действия.

На данный момент в результате проведенных процессуальных действий установлено, что обнаруженные человеческие останки принадлежат по меньшей мере трем лицам. В настоящее время проводится полный осмотр места происшествия.

Ведется расследование в управлении криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.

В пресс-службе отметили, что общественность будет проинформирована после завершения поисковых работ и получения заключений соответствующих экспертиз.