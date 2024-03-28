Мигранты из Таджикистана массово уезжают из России

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус сити холле», сказала заместитель главы ведомства Шахноза Нодири.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает (в Таджикистан) больше, чем уезжает», - цитирует ее ТАСС.

Дефицит трудовых ресурсов в экономике России, достигший 5 миллионов человек, может еще больше усилиться из-за оттока трудовых мигрантов. Дефицит кадров в строительной отрасли в 2023 году вырос на 36% по сравнению с 2022 годом, сообщил Интерфакс президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Минтруда Таджикистана рассчитывает, что отток мигрантов из РФ - временное явление, и он прекратится. По данным ведомства, в 2023 году из страны за границу выехало 652 014 трудовых мигрантов против 775 578 в 2022 году. Из общего числа выезжавших из страны в прошлом году мигрантов 627 028 человек приходилось на РФ, 18 418 человек - на Казахстан и 6 568 - на другие государства.

Власти Кыргызстана и Узбекистана на этой неделе призвали своих граждан не ездить в Россию без необходимости.