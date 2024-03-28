Турок Балта зарезал супругу и отправился в психбольницу

Как сообщает корреспондент haqqın.az, убийство произошло 23 мая 2022 года. За некоторое время до инцидента между мужем и женой начались споры: Балта подозревал супругу в измене. В результате мужчина нанес жене многочисленные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте происшествия.

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 28-летнего гражданина Турции Огузхана Балта, обвиняемого в убийстве своей супруги.

Согласно материалам следствия, Огузхан и Дуйгу поженились 10 лет назад. От совместного брака у них трое детей. В 2021 году семья переехала в Азербайджан, проживали в Хырдалане, занимались торговлей. Спустя некоторое время в Азербайджан переехали и родители, и сестра Огузхана, проживали они по соседству.

В суде турок признался, что сожалеет о своем поступке. Он рассказал, что убийство совершил на почве ревности, и что у него проблемы психологического характера, принимал препараты. По его словам, после содеянного он побежал в дом родителей, чтобы те вызвали скорую помощь.

Суд признал Огузхана Балта невменяемым и отправил на принудительное лечение в специализированную психбольницу.