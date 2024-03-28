Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:50

В четверг, 28 марта, в Совете Безопасности ООН Россия заблокировала продление мандата экспертов, следящих за соблюдением наложенных на КНДР санкций за ее ядерную программу. Северокорейские снаряды сами собой в российскую армию не доставятся. И военная форма из КНДР для российских союзников сама себя не пошьет. И трудовые мигранты из Северной Кореи на российские заводы и стройки сами по себе не приедут. Все это «счастье» надо отрабатывать. В том числе на уровне ООН.

Интересно, как по поводу мандатов распределились голоса. 13 членов Совета Безопасности проголосовали за продление мандата. Китай – воздержался. И только Россия наложила вето. Да ладно бы просто наложила. Так еще и прокомментировала это свое решение. По российской версии санкционный режим против КНДР нужно пересматривать. Поскольку… действия стран блока НАТО вокруг Корейского полуострова дестабилизируют обстановку в регионе. И вообще - санкционный режим, утвержденный резолюциями Совета Безопасности, в свое время принятый при полном согласии Москвы, «не просто теряет свою актуальность», а «оторван от действительности». Более того, «политика западных стран во главе с США по удушению Пхеньяна включает в себя жесткие и односторонние рестрикции, агрессивную пропаганду и прямые личные угрозы в адрес властей КНДР».

Прямо на слезу пробивает – все, кому не лень, «луноликого» Ким Чен Ына обидеть норовят, угрожают и грозят. А уж он-то, несчастный, и ответить боится. Забился в угол со своими ядерными ракетами, молчит и всхлипывает. Только изредка отмахивается: то артиллерийские дуэли с Южной Кореей устраивает, то ракеты в ее сторону запускает. Во всей этой истории интересно не поведение Москвы, защищающей своего новообретенного «союзника». Это-то вполне было предсказуемо. А то, что санкционный режим в отношении КНДР, как и деятельность международных экспертов, следящих за соблюдением наложенных на Пхеньян санкций за его программу, долгое время всех, включая и руководство Северной Кореи, вполне устраивали. И ворчание Пхеньяна по этому поводу стало носить ритуальный, а потому и достаточно неискренний характер. Так более того, это явилось вполне действенным инструментом деэскалации напряженности на Корейском полуострове.

А в международных отношениях действует точно такой же закон, что и в теории менеджмента: «Исправно работает? Ни в коем случае не трогай и не лезь с улучшениями». Все. Точка. И не «враждебностью к Москве», а именно стремлением напомнить ей об этом непреложном правиле, ставшем уже аксиомой, было вызвано совместное заявление США, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи, в котором, в частности, говорится: «Россия решила заставить замолчать группу экспертов по КНДР, сообщавшую о нарушениях резолюций Совета Безопасности самой Москвой. […] Теперь странам-членам [ООН] будет труднее бороться в своих юрисдикциях с незаконным стремлением КНДР приобрести оружие массового поражения и обойти санкции. Ответственность за это несет Россия».