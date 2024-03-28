Россия впервые ударила по Украине 1,5-тонной авиабомбой

Российские войска впервые применили мощную авиабомбу ОДАБ-1500 по территории Украины, а именно в Сумской области, передает Bild.

Эксперт Bild Юлиан Репке заявил, что после удара в небе поднялось облако дыма высотой 1 км.

Эта авиабомба — термобарический снаряд времен СССР, который примерно за 10 метров до попадания в цель выпускает горючую жидкость в виде аэрозоля и поджигает его.

«Это называют объемным взрывом. Такой боеприпас имеет большую силу поражения, чем классический. Ранее ВС РФ применяли ОДАБ, но наименьшую массу: от 170 до 500 кг», — отметил эксперт.

Репке назвал использование 1,5-тонной бомбы в населенном пункте «новым дном в войне России против украинских городов».