Что спрогнозировали синоптики на завтра

В воскресенье, 31 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром местами осадки. Прогнозируется северо-западный ветер с порывами, который днем утихнет, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью 5-10°, днем 12-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80, днем 55-60 процентов.

В районах Азербайджана местами осадки, в горной местности ожидается снег, возможен град. Утром осадки постепенно прекратятся, днем в основном без осадков. Ночью и утром временами будет туман. Ветер умеренный восточный. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 10-15° тепла.