Кремль: Что переживает Путин, никто никогда не узнает

Президент России Владимир Путин пропускает такие трагедии, как теракт в «Крокус Сити Холле», полностью через себя, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя, и поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами», — сказал Песков, его слова приводит РБК.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС, погибли 144 человека, пострадал 551. Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства». Всего по делу о нападении задержали 12 человек.