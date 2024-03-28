После антитеррористической операции азербайджанской армии в Карабахском регионе продолжаются мероприятия по выявлению и вывозу с территории военной техники, оружия и боеприпасов, принадлежащих вооруженным силам Армении.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, во время осмотра населенных пунктов Венг Кельбаджарского района и Венгли Агдеринского района на оставленных армянами огневых позициях обнаружено 8 зенитных пушек «КС-19».

Боевая техника с соблюдением правил безопасности была доставлена в пункт сбора.