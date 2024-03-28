В документе отмечается, что съезд Всемирного русского народного собора, «на котором председательствовал настоятель РПЦ патриарх Кирилл, одобрил идеологический и политический документ, в котором соединены несколько кремлевских идеологических нарративов».

Русская православная церковь сформировала «широкую националистическую идеологию» вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России. Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны.

В частности, РПЦ назвала войну России в Украине «экзистенциальной и цивилизационной священной войной», что является «новым шагом для российских властей, до сих пор избегавших называть вторжение в Украину «войной», замечают эксперты института.

Кроме того, РПЦ заявила, что «восстановление единства русского народа» из-за войны в Украине является «ключевым условием выживания и развития России».

По мнению аналитиков, «этот призыв равнозначен полномасштабному уничтожению украинской нации и ее затягиванию в Россию».

«Победа Украины не представляет этих экзистенциальных угроз, поскольку борьба Украины за восстановление своей территориальной целостности, возвращение своих людей и защиту национальной идентичности не посягает на российскую идентичность, государственность или территориальную целостность», – говорится в отчете.

По мнению аналитиков, «РПЦ объединяет предыдущие кремлевские нарративы в относительно целостную идеологию, сосредоточенную на национальной идентичности и демографическом обновлении, обещающей россиянам период национального возрождения».

«Кремль, возможно, решит не полностью публично присоединяться к ультранационалистической идеологии, предложенной РПЦ, но, скорее всего, позаимствует и использует ее для поддержки русского мира в Украине, а также для любых будущих актов агрессии против соседей России и Запада», – утверждается в отчете.