МВД обратилось к гражданам Азербайджана

В сообщении МВД говорится, что денежные средства нескольких граждан, желающих купить криптовалюту онлайн, были переведены с банковских карт на неизвестные счета.

Отмечается, что только вчера ущерб, нанесенный гражданам, составил около 20 000 манатов. Преступные лица или группы привлекают внимание граждан, повышая обменные курсы, создавая «онлайн-обменные пункты валюты», и тем самым грабят граждан.

«Хотя в электронном обороте этот обмен выглядит реальным, на самом деле он управляется через поддельные страницы, без какой-либо биржевой, финансовой, банковской связи. Учитывая это, призываем граждан к бдительности», - говорится в информации ведомства.