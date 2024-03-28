Глава спецслужбы Кыргызстана вступился за таджиков

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев высказался о теракте в «Крокус Сити Холле» и призвал не обвинять в нем всю таджикскую нацию.

На своей Facebook-странице Ташиев отметил, что в Кыргызстан скорбит о произошедшем в концертном зале, а также подчеркнул, что «у террористов нет национальности». «Обвинять в произошедшем целую нацию, идя на поводу у членов террористических организаций, заинтересованных в разжигании межнациональной розни и поднятии антимигрантских настроений в РФ, неуместно», – заявил Ташиев.

Он добавил, что может «твердо подчеркнуть порядочность спецслужб Республики Таджикистан». «Их борьба с террористическими и экстремистскими организациями безустанно идет своим чередом. Попасть под влияние вербовщиков могли граждане любого государства, однако заказчики теракта не случайно выбрали представителей одной нации», – считает председатель ГКНБ.

Ташиев выразил надежду, что «принимаемые совместные усилия спецслужб братских стран не допустят реализации преступных целей так называемых «псевдоисламистов».

После теракта в «Крокус Сити Холле», в котором погибли 144 человека, судом в качестве подозреваемых под стражу были заключены граждане Таджикистана. Позже стало известно о задержании еще девяти человек в Таджикистане – правоохранительные органы подозревают их в связях с нападавшими на концертный зал. Минтруда Таджикистана после случившегося зафиксировал отток трудовых мигрантов из числа граждан страны из России. В ведомстве допустили, что это связано с притеснениями и страхом таджиков.