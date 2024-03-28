Кремль отреагировал на слова Зеленского о переговорах с Москвой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с начала войны России против Украины «геополитическая реальность и границы России и Украины изменились».

По его словам, которые приводят российские СМИ, всем «придется считаться» с этим.

Так Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, допустившего переговоры с Россией до выхода на границы 1991 года.

«Геополитическая реальность с момента начала СВО (так в России называют войну против Украины – ред.) кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться»,— сказал Песков.