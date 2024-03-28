Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 18:18

Когда Tesla была на грани банкротства, Илон Маск сделал ставку на Китай, который предлагал дешевые детали и квалифицированную рабочую силу. Но теперь у Tesla все больше проблем - компания теряет свое преимущество перед китайскими конкурентами. Пекин гонялся, в хорошем смысле этого слова, за Илоном Маском, так как он был нужен. И как бизнесмен, и как создатель новых технологий, перспективы которых китайские власти сумели оценить. Именно поэтому новость, что Маск принял решение переместить часть своего бизнеса в Китай, была принята с восторгом. Более того, ему были сделаны уступки и предоставлены преференции, которые до этого мало кому из иностранных бизнесменов предлагались.

Когда Илон Маск представил первые Tesla китайского производства в Шанхае в 2020 году, он отклонился от сценария и начал танцевать. И не случайно – ведь несколькими годами раньше его Tesla была на грани банкротства. И спасли его только дешевые, но качественные запчасти, а также квалифицированные китайские рабочие. Маск также получил доступ к высшим руководителям Китая. Он работал в тесном контакте с высокопоставленным шанхайским чиновником Ли Цяном, которого сейчас партийная карьера вознесла на пост премьер-министра КНР. Его завод в Шанхае строился молниеносно. И без обязательного партнера из местных. Что вообще стало первым и уникальным случаем для иностранной автомобильной компании в Китае. Китай помог сделать Tesla самой дорогой автомобильной компанией в мире. Но, перефразируя древних, бойся китайцев, даже дары приносящих. Заинтересованность Пекина в Маске была весьма прагматичной – в обмен на преференции Китай получил доступ к технологиям, этому важнейшему активу сегодня. И тут же использовал это для развития собственного производства электромобилей. BYD, главный китайский конкурент Tesla, уже обогнал ее по мировым продажам в конце прошлого года. То есть компания Маска теряет свое преимущество перед китайскими конкурентами на том самом рынке, который Маск же и помог Китаю создать.

Что до Европы, то здесь вообще все печально. «Когда мы решили перейти от тепловых двигателей к электромобилям, мы обнаружили, что отстаем от Китая на пять-семь лет», — признал на днях министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Выход из ситуации? Пока в Европе и США полагаются на административный ресурс. Европейский союз начал расследование на предмет того, не является ли китайская политика в области производства электромобилей недобросовестной конкуренцией. И хотя технически Tesla не находится под следствием, она может столкнуться с повышенными тарифами в Европе, наравне с другими электромобилями, произведенными в Китае. В США администрация Байдена рассматривает возможность повышения тарифов на китайские электромобили, которые уже находятся на уровне 25 процентов. И хотя лоббисты Tesla отчаянно сопротивляются – пока это у них получается не очень.