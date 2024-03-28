Нетаньяху столкнулся с риском отставки

Этот вопрос вышел на первый план в четверг вечером, когда правительство объявило, что коалиция не согласовала продление льготы до 1 апреля, когда истечет нынешняя льгота. Из-за этого Верховный суд поручил правительству, как только истечет крайний срок, приостановить специальные образовательные субсидии, которые поддерживают студентов семинарии, если эти студенты не ответили на повестки.

Расхождение во взглядах среди членов кабинета премьера Биньямина Нетаньяху стало самой серьезной угрозой для него со времен начала войны с ХАМАС, пишет The New York Times.

В правящей коалиции Израиля назревает раскол по вопросу призыва на военную службу евреев-ультраортодоксов, которые традиционно были освобождены от такой повинности.

Коалиция представляет собой шестипартийный альянс правых сил, куда входят светские и ультраортодоксальные депутаты. Среди них нет единой позиции, должно ли государство в условиях войны разрешать молодым ультраортодоксальным мужчинам продолжать учиться в религиозных семинариях вместо службы в армии, как это делает большинство других израильтян. Если эта привилегия будет отменена, ультраортодоксы грозят выйти из коалиции, если же изменений не произойдет, выйдут светские депутаты. В случае распада коалиции пройдут новые выборы, на которых, согласно опросам, Нетаньяху не победит.

В израильском обществе давно зреет недовольство привилегиями ультраортодоксального меньшинства (на иврите — харедим). Как пишет NYT, все больше солдат, даже религиозных, по мере возвращения из зоны боевых действий задаются вопросом, почему они обязаны рисковать жизнью ради меньшинства, которое получает значительные субсидии, но вносит меньший вклад в экономику страны и преимущественно уклоняется от службы.

При этом некоторые ультраортодоксы идут добровольно служить в армию, в ЦАХАЛ сейчас около тысячи представителей харедим — менее 1% от всех военнослужащих.

Ультраортодоксальные лидеры категорически против призыва молодежи в армию, поскольку жизнь семинаристов основана на интенсивном изучении Торы. При этом без субсидий от правительства многие места для изучения Торы просто перестанут существовать, отмечает издание. Как указывают эксперты, руководство харедим может решить все же остаться в коалиции, чтобы найти компромисс, чем спровоцировать новые выборы, на которых грозит победить более центристский и светский альянс, куда ультраортодоксы не будут приглашены.