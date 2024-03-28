Мероприятия в МЧС в память о Дне геноцида азербайджанцев

Подчеркнуто, что массовые убийства, совершенные армянами против мирного населения в Азербайджане в марте-апреле 1918 года, стали одной из самых кровавых и трагических страниц мировой истории. В эти дни армянскими бандами в Баку, Шемахе, Губе, Карабахе, Ленкорани и других регионах было убито более 50 тысяч азербайджанцев.

На мероприятиях напомнили, что общенациональный лидер Гейдар Алиев 26 марта 1998 года подписал указ «О геноциде азербайджанцев», который стал первым документом, давшим правовую оценку действиям армян. С того времени 31 марта ежегодно отмечается в Азербайджане как День геноцида азербайджанцев. Руководство страны предпринимает важные шаги в направлении распространения правды о резне, учиненной против азербайджанцев армянскими террористическими группировками и вандалами, передачи ее будущим поколениям и увековечения памяти жертв геноцида.